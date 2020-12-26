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    اصابة موظف في حادث وقع في مبنى القناة التلفزيونية في باكو

    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:١٦]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    وقع حادث لدى مبنى إداري تابع لشركة اذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية بالعاصمة باكو.

    قالت القناة في بيان إن الحادث الواقع مساء اليوم ادى الى اصابة موظف وذلك جراء انهيار سقف احدى غرف لدى المبنى ذي الثلاثة طوابق.

    ويعمل حاليا في مكان الحادث فريق البحث والانقاذ التابع لوزارة الطوارئ لإخلاء موظف من تحت الانقاض.

     

    AZERTAG.AZ :اصابة موظف في حادث وقع في مبنى القناة التلفزيونية في باكو
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