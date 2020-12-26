مقتل شخص جراء حادث وقع في مبنى القناة التلفزيونية في باكو

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

وقع حادث لدى مبنى إداري تابع لشركة اذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية بالعاصمة باكو.

قالت القناة في بيان إن الحادث الواقع مساء اليوم ادى الى مقتل موظف بقسم المواد المصورة وإعداد الفيديو وهو جول وردي جول وردييف من مواليد 1996م وذلك جراء انهيار سقف احدى غرف لدى المبنى ذي الثلاثة طوابق.

والله يرحمه.