  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 16 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 78 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 70 شخص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وقعت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 6 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 11 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٨]
    فرض عقوبات تغريم على 2219 مخالف لقواعد نظام الحجر الصحي خلال اليوم
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠١:٢٧]
    مقتل شخص جراء حادث وقع في مبنى القناة التلفزيونية في باكو
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:١٦]
    اصابة موظف في حادث وقع في مبنى القناة التلفزيونية في باكو
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
    دليل آخر على استخدام العدو الاسلحة المحظورة ضد اذربيجان: قنابل الفوسفور الأبيض التي تم العثور عليها في سوقوفوشان
    الداخلية: كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها