  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مقتل مدني وجرحى آخرين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة فضولي

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٣٧]

    باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    انفجر لغم أرضي في قرية يوخاري ياغليوند بمحافظة فضولي، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام (أناما) ان أحدهم توفي على الفور وأصيب شخصين بجروح مختلفة.

    AZERTAG.AZ :مقتل مدني وجرحى آخرين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة فضولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥‎٩]
    النيابة العامة: انفجار لغم ارضي مضاد للدبابات في فضولي
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]
    الداخلية: كشف ملابسات 29 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
    الداخلية: كشف ملابسات 37 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٨.٠١.٢٠٢١ [٢٣:١٥‎]
    ساكن محافظة تارتار أصيب بلغم مضاد للدبابات
    مقتل مدني وجرحى آخرين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة فضولي