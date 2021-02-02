مقتل مدني وجرحى آخرين نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة فضولي
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٣٧]
باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)
انفجر لغم أرضي في قرية يوخاري ياغليوند بمحافظة فضولي، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الذخائر والألغام (أناما) ان أحدهم توفي على الفور وأصيب شخصين بجروح مختلفة.
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