النيابة العامة: انفجار لغم ارضي مضاد للدبابات في فضولي

باكو، 2 فبراير / شباط، (أذرتاج)

نشرت النيابة العامة الأذربيجانية بيانًا بشأن المواطن المصاب باللغم الارضي المضاد للدبابات اليوم في الساعة 17:00 في اراضي قرية يوخاري ياغليوند بمحافظة فضولي المحررة من احتلال أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة أنه توفي مواطن أذربيجان بهروز إيمانوف من مواليد 1981م على الفور وأصيب آزاد مختاروف من مواليد 1992م ورافس مميشوف من مواليد 1984م بجروح خطرة بسبب انفجار لغم ارضي مضاد للدبابات في اراضي قرية يوخاري ياغليوند لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال.

وفتح ملف جنائي في الحادث ويجري التحقيق.