النيابة العامة: إصابة رئيس إدارة الري الميكانيكي نتيجة انفجار لغم ارضي في محافظة أغدام

باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

نشرت النيابة العامة الأذربيجانية بيانا بشأن المواطن المصاب جراء انفجار اللغم الارضي اليوم في الساعة 15:00 في اراضي قرية نوروزلو بمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نيابة محافظة أغدام أن رئيس إدارة الري الميكانيكي حافظ عزيمزاده تعرض لبتر قدمه اليمنى وإصابات عديدة أخرى نتيجة انفجار لغم ارضي في المنطقة أثناء إصلاح آبار المياه.

تجري النيابة التحقيق في هذا الشأن.