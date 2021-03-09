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    العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند (فيديو)

    ٠٩.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١٦]

    إميشلي، 9 مارس / آذار، (اذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    قال القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده لوكالة اذرتاج ان افراد قسم الشرطة عثروا اثناء تفقدهم المآوي والخنادق التي كانت للعدو قبل انسحابهم منها على 35 قنبلة يدوية و171 قذيفة مختلفة و8050 خرطوشة من مختلف العيار وصناديق رشاشات وذخائر أخرى.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16151914654911548051.mp4

    AZERTAG.AZ :العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند (فيديو)
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