تأسيس جمعية منتجي ومستوردي ومصدري الزهور في أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٠٣]
باكو، 17 أبريل، أذرتاج
عقد اجتماع مكرس لتأسيس الجمعية الاهلية "رابطة أذربيجان لمنتجي ومستوردي ومصدري الزهور" لدى مركز الدراسات الزراعية بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة وعن الشركات المشتغلة بزراعة الزهور في البلد ورجال الاعمال.
وقرر المشاركون بتأسيس الجمعية الاهلية وصدقوا على نظامها.
وصوتوا لانتخاب جاود أخوندوف رئيسا للجمعية واعضاء مجلس ادارة الجمعية المؤلف من 7 اعضاء.
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