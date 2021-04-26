حبس 4 وبينهم روسي الجنسية اداريا بعد توقيفهم عند محاولتهم دخول اراضي خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٠١]
باكو، 26 أبريل، أذرتاج
يواصل موظفو شرطة محافظة خوجاوند تدابير الحيلولة دون محاولة بعضٍ العبور دون ترخيص الى اراضي المحافظة المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني غير المطهرة من الألغام بالكامل.
أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي شرطة خوجاوند اعتقلوا 4 اشخاص دخلوا اراضي المحافظة دخولا غير قانوني وكشف التحقيق معهم عن انهم من سكان محافظة بيلقان ترقوت اسدوف وفريد محمدزاده وعلي مميشوف ومواطن الاتحاد الروسي محمد عبد الله يف.
واجريت بحقهم اجراءات قانونية وتم حبسهم لمدة 10 ايام اداريا.
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