شهيد ومصابان بانفجار لغم مزروع من قبل قوات أرمينيا في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

قالت النيابة العامة ووزارة الداخلية في بيان مشترك إن ثلاثة اشخاص من سكان محافظة أغجابدي وهم شاهن وردييف وأخوه أيدين وفردوسي قولييف اصيبوا بانفجار لغم وهم يحاولون العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال من خلال طرق خارج منافذ المراقبة. نتيجة للانفجار لقي شاهين مصرعه مكان الحادث فيما نقل الاثنان الى مستشفى اغجابدي المركزي بجروخ خطيرة.

وكشف التحقيق الابتدائي مع الحادث أن شاهين وردييف الراحل كان موقوفا من قبل موظفي الشرطة 30 مارس العام الحالي عند محاولته العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال وحبسه لمدة 16 يوما اداريا.