أناما: تحييد 104 ذخيرة غير منفجرة في الأراضي المحررة خلال الأسبوع الفائت
AzerTAg.az
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:١٠]
باكو، 10 مايو (أذرتاج)
أعلنت الوكالة الأذربيجانية لتفكيك الألغام لوكالة أذرتاج للانباء انها نفذت عمليات البحث في تارتار واغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائل وزنكيلان خلال فترة ما بين 3-8 مايو حيث كشفت 23 لغما مضادا للمشاة و12 لغما مضادا للدبابات و104 ذخيرة حربية غير منفجرة وقامت بتحييدها. تم تطهير 93 هكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.
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