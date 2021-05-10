أناما: تحييد 104 ذخيرة غير منفجرة في الأراضي المحررة خلال الأسبوع الفائت

باكو، 10 مايو (أذرتاج)

أعلنت الوكالة الأذربيجانية لتفكيك الألغام لوكالة أذرتاج للانباء انها نفذت عمليات البحث في تارتار واغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائل وزنكيلان خلال فترة ما بين 3-8 مايو حيث كشفت 23 لغما مضادا للمشاة و12 لغما مضادا للدبابات و104 ذخيرة حربية غير منفجرة وقامت بتحييدها. تم تطهير 93 هكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.