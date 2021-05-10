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    أناما: تحييد 104 ذخيرة غير منفجرة في الأراضي المحررة خلال الأسبوع الفائت

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:١٠]

    باكو، 10 مايو (أذرتاج)

    أعلنت الوكالة الأذربيجانية لتفكيك الألغام لوكالة أذرتاج للانباء انها نفذت عمليات البحث في تارتار واغدام وفضولي وشوشا وقوبادلي وجبرائل وزنكيلان خلال فترة ما بين 3-8 مايو حيث كشفت 23 لغما مضادا للمشاة و12 لغما مضادا للدبابات و104 ذخيرة حربية غير منفجرة وقامت بتحييدها. تم تطهير 93 هكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

    AZERTAG.AZ : أناما: تحييد 104 ذخيرة غير منفجرة في الأراضي المحررة خلال الأسبوع الفائت
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