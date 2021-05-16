بدء حصاد الثوم في يارديملي

يارديملي، 16 مايو، باقر علييف، أذرتاج

يجري حصاد الثوم في حقول الخضار في مقاطعة يارديملي منذ عدة أيام.

يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن المزارعين الذين حققوا محصولاً جيداً في العام الماضي قاموا بتوسيع حقولهم من الثوم هذا العام. أدت الرعاية الزراعية الفنية المناسبة وإجراءات مكافحة الآفات في الوقت المناسب إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 20 % هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

تعد جودة الثوم المزروع في المنطقة عالية بشكل أساسي.

على الرغم من أن المزارعين يحصلون على محصول جيد، إلا أن نقص حجرات التخزين يجعل عملهم صعباً. يضطر المنتجون إلى بيع معظم الثوم الذي يزرعونه في الحقول بثمن بخس.