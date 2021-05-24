الداخلية: كشف ملابسات 92 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٠٠]
باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)
كشفت ملابسات 92 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 34 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 16 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.
وقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخصين.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 55 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 84 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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