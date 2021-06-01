حرس الحدود: احباط محاولة مواطن إيراني تهريب المخدرات إلى أذربيجان

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

يواصل جهاز حرس الحدود تدابير الحماية والبحث والتحري الحدودية في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز حرس الحدود أن موظفي حرس الحدود احبطوا خلال الأيام الأخيرة محاولات تهريب كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود إلى البلد.

كشفت دورة حرس الحدود عن تحرك مجهول من أراضي جمهورية إيران الإسلامية نحو أراضي جمهورية أذربيجان قرب بلدة هوراديز لمحافظة فضولي 22 مايو وتم توقيف خارق الحدود بعد أن رفض اطاعة أوامر موظفي حرس الحدود واتضح انه مواطن إيران من مواليد 1978م مدعو جاود بن خير الله زيارتي وكشفوا عند فحص حقيبته التي كانت بحوزته عن 2950 غرام من الماريخوانا المجففة و15 غرام من مادة الميدراكس المسيلة.

كما كشفت دورية حرس الحدود 24 مايو في أراضي قرية شاه سوان الأول بمحافظة بيلقان عن عبوة تاركة قرب الحدود وفيها 5 كغ و480 غرام من المخدرات ومن ضمنها 2065 غرام من المارخوانا و1710 غرام من الهيروين و1620 غرام من الميتامفيمين.

وفي اليوم التالي كشف موظفو حرس الحدود عند تفتيش منطقة حدودية قرب قرية أمان كند في محافظة بلاسوار عن عبوة متروكة وفيها 4 كغ و310 غرام من المخدرات بما فيه 679 غرام من الهيروين و577 غرام من الميتامفيمين و3054 غرام من الماريخوانا المجففة.

ويجري التحقيق مع الوقائع.