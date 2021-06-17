مقتل ساكن محافظة أغدام بانفجار لغم

أغدام، 17 يونيو، أذرتاج

تلقت شرطة محافظة أغدام بلاغا أفاد غدوّ ساكن المحافظة جسارة حطم خانوف في عداد المفقودين منذ 8 يونيو.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن شرطة أغدام باشرت البلاغ بانشاء فريق من موظفي الشرطة ووكالة تطهير الألغام أناما لعملية البحث والتحري واكتشف في البداية أن المفقود حطم خانوف انتقل إلى أراض غير مطهرة من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

وفي تدابير البحث والتحري اللاحقة استخدمت الأجهزة العصرية وتصاوير الطائرة بدون طيار بفضلها عثر على جثة المفقود حطم خانوف 16 يونيو في أراضي قرية سيدلي وتتخذ تدابير ضرورية حاليا من اجل انتشال جثة القتيل من ميدان الحادث بالتعاون مع موظفي أناما.