باكو، 19 يونيو (أذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان افراد شرطة شوشا وعسكريي الجيوش الداخلية كشفوا عن أسلحة وذخائر منها 13 قنبلة وسلاح أوتوماتيكي وقاذف القنابل ولغم مضاد للدبابات و20 صاروخا مختلفا و26 مخزنا للبندقية الاوتوناتيكية كلاشنيكوف وقذيفة المدفعية و7124 خرطوش مختلف وغيرها من الذخائر القتالية.

AZERTAG.AZ : الكشف عن أسلحة وذخائر قتالية في شوشا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده