مطافئ الحريق يخمدون حريقا ناشبا في مساحة مشجرة بحي خزر
AzerTAg.az
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٨]
باكو، 23 يونيو، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ في بيان إن فرق الاطفاء باشرت على الفور من تلقي بلاغ افاد نشوب حريق في مساحة مشجرة بحي خزر للعاصمة باكو في جانب من الطريق السريع الواصل بين مركز العاصمة وقصبات مردكان وشوالان وبوزوفنا في الامتداد من الطريق السريع الواصل الى مطار حيدر علييف الدولي وتمكن خلال مدة قصيرة من السيطرة عليه واخماده تماما وانتهت العملية بنجاح.
وستطلع المجتمع على تفاصيل لاحقا.
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