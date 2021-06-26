بيان الطوارئ بشأن اخماد حريق ناشب في سوق محافظة إيميشلي جرف 150 متجر – فيديو

إيميشلي، 26 يونيو، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ بيانا آخر بشأن إمخاد حريق ناشب في سوق محافظة إيميشلي جرف 150 متجر بدعم فرق الإطفاء التابعة لثماني محافظات مجاورة.

وجاء في بيان الطوارئ الاخير انها اشركت في عملية اخماد الحريق الكبير فرق الاطفاء التابعة لفروع الطوارئ في محافظات شيروان وبيلقان وجبرائيل وأغجابدي وصابر أباد وبلاسوار وكوردمير وساعتلي لدعم فرق الاطفاء الإيميشلية.

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وتمكنت فرق الاطفاء في عملية مشتركة منسقة من السيطرة على الحريق واخماده بعد أن جرف 150 محل تجاري ملتصبة بعضها ببعض تقع تحت السقف الموحد على مساحة 2400 متر مربع داخل السوق الواقعة على مساحة تبلغ 20 الف متر مربع عموما.