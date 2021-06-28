زنكيلان المحررة، 28 يونيو، أذرتاج عثرت شرطة زنكيلان المحررة على النباتات المخدرة خلال عمليات البحث والتحري المنفذة باسم "خاشخاس 2021م". أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن موظفي شرطة زنكيلان كشفوا في أراضي قرية أقا علي عن شجيرات القنب البالغ عددها 760 شجيرة بزنة عامة بلغت 100 كغ واقلعوها من الجذور واحرقوها.

AZERTAG.AZ : شرطة زنكيلان المحررة تعثر على النباتات المخدرة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

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