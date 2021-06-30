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    اكتشاف مزارع النباتات المخدرة في أراضي قرى محررة من وطأة احتلال أرمينيا في أغدام

    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٢]

    أغدام المحررة، 30 يونيو، أذرتاج

    اكتشفت مزارع النباتات المخدرة في أراضي قرى محررة من وطأة احتلال أرمينيا في محافظة أغدام ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة أغدام.

    أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 1074 عدد من شجيرات القنب بزنة عامة بلغت 106 كغ في أراضي قرية علي أقالي المحررة من الاحتلال وأقلعت من جذورها وأحرقت.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف مزارع النباتات المخدرة في أراضي قرى محررة من وطأة احتلال أرمينيا في أغدام
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