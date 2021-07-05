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    العثور على أسلحة وذخائر قتالية للعدو في شوشا

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٥‎]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ان افراد شرطة شوشا وعسكريي الجيوش الداخلية كشفوا عن أسلحة وذخائر منها 30 قنبلة و10 قاذف القنابل و30 صاروخا مختلفا و1441 خرطوش مختلف وغيرها من الذخائر القتالية.

    AZERTAG.AZ :العثور على أسلحة وذخائر قتالية للعدو في شوشا
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