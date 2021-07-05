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    الطوارئ تصدق على ثوران بركان طيني في بحر الخزر

    ٠٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 5 يوليو، أذرتاج

    أصدرت وزارة الطوارئ بيان بشأن الحادث الواقع في بحر الخزر الليلة.

    قالت الوزارة إنها اطلقت منذ فجر 5 يوليو اليوم عملية استكشاف في بحر الخزر بتسخير مروحية تابعة لها وكشفت العملية خلال تحليق عن واقع ثوران بركان طيني حسب مشاهدات أولية في جزيرة طاشلي على بعد 30 كم عن ساحل محافظة صاليان ومن الملاحظة حاليا نار صغير نسبيا في بؤرة البركان ولا خطر للبركان على البنية التحتية البحرية للنفط والغاز وسائر المنشآت الصناعية وكذلك على حياة الناس.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تصدق على ثوران بركان طيني في بحر الخزر
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