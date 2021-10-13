الداخلية: لم يسمح لـ 147 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
نتيجة المراقبة على 84 حفلة زفاف خلال الأمس
AzerTAg.az
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
باكو، 13 تشرين الأول، أذرتاج
راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 84 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 12 أكتوبر.
قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 64 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 20 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.
واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 24 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.
كما لم يسمح لـ 147 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.
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