الداخلية: لم يسمح لـ 179 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتيجة المراقبة على 69 حفلة زفاف خلال الأمس

باكو، 15 تشرين الأول، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 69 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 14 أكتوبر.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 60 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و 9 حفلات زفاف منظمة في الهواء الطلق لدى أفنية البيوت الخاصة.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 10 أشخاص لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

كما لم يسمح لـ 179 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.