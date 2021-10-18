  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطهير مساحة 141.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:١٨]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 16 – 11 أكتوبر 140 لغم مضاد للمشاة و27 لغما مضادا للدبابات و1146 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 141.9 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 141.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٨]
    لداخلية: لم يسمح لـ 664 شخصا بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتيجة المراقبة على 204 حفلة زفاف خلال الأمس
    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٦]
    كشف ملابسات 62 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٦]
    اندلاع حريق بمركز التسويق في باكو – صورة
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٥‎]
    كشف ملابسات 50 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    تطهير مساحة 141.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي