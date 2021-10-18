تطهير مساحة 141.9 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 16 – 11 أكتوبر 140 لغم مضاد للمشاة و27 لغما مضادا للدبابات و1146 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنقيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 141.9 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.