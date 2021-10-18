كشف ملابسات 62 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٦]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
كشفت ملابسات 62 حادثا جنائيا ارتكبت في الفترة ما بين 16 - 17 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 59 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 40 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقع 6 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص واصابة آخر.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 43 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 65 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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