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    كشف ملابسات 62 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٦]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 62 حادثا جنائيا ارتكبت في الفترة ما بين 16 - 17 أكتوبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 59 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 40 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقع 6 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص واصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 43 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 65 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

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    AZERTAG.AZ :كشف ملابسات 62 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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