وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن 89 عاما

باكو، 28 أغسطس، (أذرتاج)

توفي ملك النرويج هارلد الخامس عن 89 عاما، حسبما أفادته اذرتاج نقلا عن وكالة روترز.

وقال القصر الملكي في بيان "ببالغ الحزن، ننعى وفاة جلالة الملك هارالد اليوم. توفي الملك هارالد في مستشفى جامعة أوسلو يوم الجمعة 28 أغسطس".

وبعد وفاة هارالد الخامس، سوف يصبح نجله هو "الملك هاكون الثامن" (53 عاما) تلقائيا.