19 Tote bei Explosion im iranischen Kriegsschiff

Teheran, 11. Mai, AZERTAC

Bei einer Explosion in einem iranischen Kriegsschiff sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, 15 weitere Personen verletzt.

Die Öffentlichkeitsarbeit des 1. Seebezirks in Bandar Abbas kündigte das Auftreten eines Unfalls während einer militärischen Übung in den Gewässern des Hafens von Jask im Süden des Iran an.

Laut Angaben ereignete sich der Vorfall am Sonntag bei einer Übung der iranischen Marine mit dem Hilfsschiff "Konarak". Die Ursachen des Vorfalls werden gründlich untersucht.

Ein Schiff mit einer Länge von 47 m, einer Breite von 8,5 m und einem Gewicht von 447 Tonnen kann Güter und Personen transportieren.