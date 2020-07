AZAL holt 19 aserbaidschanische Ärzte mit Flug Istanbul-Baku nach Aserbaidschan zurück

Baku, 3. Juli, AZERTAC

Die Azerbaijan Airlines (AZAL) hat 19 aserbaidschanische Ärzte und Ärztinnen, die sich in der Türkei fortgebildet haben, mit einem Flug Istanbul-Baku nach Aserbaidschan zurückgeholt.

AZERTAC zufolge werden sich junge Ärzte und Ärztinnen nach einer vierzehntägigen häuslichen Isolation in geeigneten Krankenhäusern an die Arbeit machen. Sie werden sich für den Kampf gegen Covid-19 in Aserbaidschan einsetzen und Corona-Patienten behandeln.