Ägypten: Antike Pharao-Statuen entdeckt

In Ägypten haben deutsche und ägyptische Forscher zwei antike Statuen entdeckt. Sie wurden nahe eines Tempels in einem Vorort von Kairo gefunden. Im Sonnentempel Heliopolis haben die Archäologen Reste von Statuen in einem Graben entdeckt. Sie gelten als Überbleibsel von 8 Meter hohen Pharao-Statuen aus der 19. Dynastie. Laut Spezialisten handelt es sich bei einer dieser Statuen um den König Ramses II. Die zweite Statue stellt König Seti II. dar. Es handelt sich um eine 80 Zentimeter große Büste aus Kalk. Beide Statuen sollen im 13. Jahrhundert vor Christus entstanden sein. Der Fund ist von enormer Bedeutung und verdeutlicht die Wichtigkeit der antiken Stätte Heliopolis.