Aktion in Schämkir und Samukh Regionen: 250.000 neue Bäume gepflanzt werden

Baku, 29. November, AZERTAC

Im Rahmen eines Umweltprojekts, das von Ölkonzern BP und seinen Partnern unterstützt wird, sollen in den Regionen Schämkir und Samukh 250.000 neue Bäume gepflanzt und 110.000 zuvor gepflanzte Bäume gepflegt werden.

Bakhtiyar Aslanbeyli, Vizepräsident von BP für Kommunikation und Auslandbeziehungen in der Kaspischen Region, und Fergus Auld, britischer Botschafter in Aserbaidschan, nahmen an der Baumpflanzainitiative im Samukh Distrikt teil.

Laut der Auskunft von BP gegenüber AZERTAC zielt das Projekt darauf ab, CO2-Emissionen durch die Verhinderung von Bodenerosion und Wüstenbildung zu kompensieren. Im Rahmen der Kampagne sollen in den Regionen Schämkir und Samukh 250.000 neue Bäume gepflanzt und 110.000 zuvor gepflanzte Bäume gepflegt werden.