Aktuelle Corona-Fälle und Genesungen in Aserbaidschan

Baku, 27. Juli, AZERTAC

Die Zahl der täglich neu genesenen Patienten übersteigt die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen in Aserbaidschan: von Sonntag auf Montag gab es erneut einen Rückgang um 162 Fälle auf 396 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus bei 6838 Tests. 6 Menschen starben in den letzten 24 Stunden.

Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Montag mit.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 423 Menschen an der Lungenkrankheit. 23.242 Corona-Patienten erholten sich bislang von der Krankheit. In Aserbaidschan wurden bisher 30. 446 Infektionen registriert.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan es 6781 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 690.386 Tests durchgeführt. Heute (Montag, 27. Juli) wurden 6838 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.