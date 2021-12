Amerikanische Investoren werden sich an Wiederaufbauarbeiten in befreiten Gebieten beteiligen

Baku, 9. Dezember, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov traf mit dem US-Botschafter in Aserbaidschan Lee Litzenberger zusammen.

Minister Jabbarov schrieb darüber auf seiner Twitter-Seite, berichtete AZERTAC.

Er sagte, dass bei auf dem Treffen der aktuelle Stand der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit erörtert worden sei.

Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten für die Expansion der Aktivitäten amerikanischer Investoren in Aserbaidschan und ihre Beteiligung an den Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten diskutiert, so der Wirtschaftsminister.