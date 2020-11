Armenische Flugabwehranlage außer Gefecht gesetzt VIDEO

Baku, 4. November, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Armee ergreift weitere angemessene Maßnahmen, um militärische Ausrüstung der armenischen Streitkräfte außer Gefecht zu setzen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde eine weitere armenische M-55-Flugabwehranlage am 3. November in einer der Höhen in Richtung Khojavend (deutsch Chodschawänd) zerstört.

Die Anlage, die aus drei 20-Millimeter-Flugabwehrkanonen bestand und und auf einem im Jahre 1955 hergestellten leichten gepanzerten Mehrzwecktransporter installiert worden war, ist eigentlich für die Zerstörung niedrig fliegender Ziele und Vernichtung lebendiger Kräfte bestimmt.