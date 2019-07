Aserbaidschan führt neue Rebsorten aus Italien ein VIDEO

Jalilabad, 30 Juli, AZERTAC

Jalilabad ist eine von Regionen Aserbaidschans, die sich auf den Weinbau spezialisiert haben. Es ist schon Erntezeit in der Region. In den Weingärten wird seit mehreren Tagen die Ernte eingebracht.

In den Weinbergen von Jalilabad werden derzeit mehr als 20 heimische und fremde Rebsorten angebaut. Innerhalb von zwei Jahren haben sich die Weinberge im Rayon um 1500 Hektar vergrößert, wie AZERTAC berichtete.

In den 1980er Jahren war der Weinbau einer der profitabelsten Wirtschaftszweige in Aserbaidschan.

Damals war Jalilabad durch seine Weinrebensorten wie “Hämäschärä”, “Bayanschirä”, “Mädräsä”, “Agh Schani”, “Gara Schani” berühmt. Es gab in der Region Weingärten mit einer Fläche mehr als von 30 Tausend Hektar, 26 Verarbeitungsbetriebe und 2 Weinbrennereien. Zwischen 1985 und 1987 wurden allein in den Sowjetrepubliken Moldau, Aserbaidschan und Ukraine Rebstöcke auf 140.000 Hektar zerstört, eine Fläche, anderthalbmal so groß wie alle Weinbaugebiete Deutschlands zusammen.

In den letzten Jahren wird im Weinbau in einer Reihe Regionen des Landes viel investiert. Es werden neue Rebsorten aus Italien und anderen Ländern eingeführt.

Azad Akbarov, Mitarbeiter im Institut für Forschungen und Weinbereitung in Jalilabad, sagte beim Gespräch mit einem AZERTAC-Korrespondenten, dass mit italienischen Unternehmern und der Firma “Rochedo” dieses Landes die Gespräche über den Import von Rebsorten aus diesem Land nach Aserbaidschan geführt.

Im vergangenen Jahr wurden in Jalilabad rund 17.000 Tonnen Trauben geerntet. In diesem Jahr sollte die Weinernte 30.000 Tonnen erreichen.