Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Tovuz beschossen

Baku, 28. Juni, AZERTAC

Am 27. Juni um 20:40 Uhr Lokalzeit sind Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Dorfes Garalar in der Region Tovuz aus Stellungen der armenischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Kolagir im Bezirk Berd beschossen worden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC habe es keine Toten oder Verletzten unter dem Personal der aserbaidschanischen Armee gegeben.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei.