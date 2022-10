Aserbaidschanischer Ministerpräsident trifft Ersten Iranischen Vizepräsidenten in Moskau

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister, Ali Asadov, ist am Donnerstag im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in die Russische Föderation in Moskau mit dem Ersten Vizepräsidenten der Islamischen Republik Iran, Mohammad Mokhber, zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministerkabinetts gegenüber AZERTAC wurden bei dem Treffen die Fragen der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, Verkehr, humanitäre und auf anderen Gebieten erörtert.

Darüber hinaus wurden Meinungen über die bilateralen Agenda betreffende Themen, die Ausweitungen der Beziehungen im Verkehrs- und Kommunikationssektor zwischen den beiden Nachbarländern und regionale Fragen ausgetauscht.