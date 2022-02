Außen-und Handelsminister Péter Szijjártó: Ungarische Unternehmen sind bereit, sich an Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in Karabach zu beteiligen

Baku, 4. Februar, AZERTAC

Seit den ersten Tagen der Unabhängigkeit Aserbaidschans hat Ungarn seine Souveränität und territoriale Integrität unterstützt.

Das erklärte der ungarische Außen- und Handelsminister; Péter Szijjártó; bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen; Jeyhun Bayramov; am Donnerstag, dem 3. Februar.

Der Minister sagte zudem, dass Ungarn im Öl- und Energiesektor eng mit Aserbaidschan zusammenarbeitet.

”Ungarn hat immer die territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt. Und jetzt sind ungarische Unternehmen bereit, sich an den Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in Karabach zu beteiligen. Darüber hinaus werden wir Aserbaidschan auch bei der Gründung von Unternehmen für Erzeugung alternativer Energie und der Restaurierung religiöser und historischer Denkmäler helfen, so Péter Szijjártó.