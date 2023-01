Baku richtet Qualifikationsturnier der Handball-Europameisterschaft 2026 aus

Baku, 6. Januar, AZERTAC

Die aserbaidschanische Hauptstadt wird das Qualifikationsturnier der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 ausrichten.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den aserbaidschanischen Handballverband mitteilte, werden neben der aserbaidschanischen Nationalmannschaft auch die Teams aus Großbritannien, Zypern und Malta am Qualifikationsturnier teilnehmen.

Die aserbaidschanischen Handballer werden ihr erstes Spiel am 13. Januar des laufenden Jahres gegen Malta bestreiten. Sie werden sich am nächsten Tag gegen Großbritannien und am 15. Januar gegen Zypern messen.