Baku wird Europäisches Olympisches Jugendfestival ausrichten

Baku, 25. November, AZERTAC

Die aserbaidschanische Hauptstadt wird eine weitere grandiose Veranstaltung ausrichten. Diesmal wird das Europäische Olympische Jugendfestival in Baku gastieren. Das Festival wird im 2019 stattfinden.

Auf der Generalversammlung des Europäischen Olympischen Komitees (EOC), die am 25. November in Zagreb, Kroatien, stattfand, wurde ein Vertrag über die Austragung des Olympischen Europäischen Jugendfestivals 2019 in Baku geschlossen.

Der Vertrag wurde vom aserbaidschanischen Jugend-und Sportminister Azad Rahimov, dem Vizepräsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Chingiz Huseynzade, dem EOC- Präsidenten Janez Kocijančič und dem EOC-Generalsekretär Raffaele Pagnozzi unterzeichnet.

Im Rahmen der Veranstaltung fand eine Präsentation zum Europäischen Olympischen Jugendfestival "Baku-2019" statt.