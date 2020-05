Corona-Pandemie: Infiziertenzahl in der Ukraine zugenommen

Kiew, 15. Mai, AZERTAC

In der befreundeten Ukraine hat die Zahl der Corona-Infizierten in den letzten drei Tagen stark zugenommen.

375 Fälle wurden am 12. Mai, 402 Fälle am 13. Mai und 422 Fälle am 14. Mai registriert. Heute wurden bei 483 weiteren Menschen Covid-19 festgestellt.

AZERTAC zufolge teilte dies das ukrainische Gesundheitsministerium mit.

Bislang wurden in der Ukraine insgesamt 476 Todesfälle nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt 17.330, 1.220 von denen Kinder und 3.420 medizinische Angestellten sind.

Die Sterblichkeitsrate in der Ukraine liegt bei 2,7 Prozent, hieß es weiter.