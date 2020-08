Corona-Pandemie: Mehr als 20000 Tote im Iran

Teheran, 19. August, AZERTAC

Seit einer Woche geht die Zahl der Corona-Todesfälle im Nachbarland Iran zurück. Mit 20 125 Toten und rund 350 279 Infektionsfällen ist der Iran bisher eines der am schwersten betroffenen Länder.

In den vergangenen 24 Stunden seien im Iran 2444 neue Fälle registriert worden. 153 Patienten seien an der Lungenkrankheit gestorben. Das sind 12 weniger als am Dienstag.

Das sagte die Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums, Sima Sadat Lari, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, wie das iranische Büro von AZERTAC mitteilt.

Die Zahl der Patienten, die sich bisher von Covid-19 erholt hatten, erreichte nach dem Stand vom 19. August bereits 302 528, fügte sie hinzu. 3868 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, so Sima Lari.

12 iranische Provinzen gehören noch zum Sperrgebiet, der Roten Zone.