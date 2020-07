Corona Russland aktuell: 6556 Neuinfektionen, 216 Tote

Moskau, 1. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 6556 Menschen in Russland positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 654.405 erhöht. 216 Patienten sind an Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Russland auf 9536, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher wurden 422.931 Corona-Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Russland behandelt derzeit 221.938 Corona-Kranke.

Nach den USA und Brasilien ist Russland mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.