Coronakrise in Armenien: Zahl der Tote auf 127 gestiegen

Tiflis, 30. Mai, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich 251 Menschen in Armenien mit Covid-19 infiziert, 7 Patienten sind an dieser Krankheit gestorben.

AZERTAC zufolge gab dies das Zentrum für Kontrolle von Krankheiten des Gesundheitsministeriums Armeniens bekannt.

Bisher wurden in Armenien 8927 Infektionen und 127 Todesfälle nachgewiesen. Derzeit gibt es in Armenien 5483 aktive Corona-Kranken, hieß es in der Meldung weiter.