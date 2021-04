Coronavirus: Zahl der täglichen gemeldeten Neuinfektionen in Indien erreicht neuen Rekordwert

Peking, 16. April, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Indien hat einen neuen Rekordwert erreicht.

Mit 217.353 neuen Ansteckungsfällen am vergangenen Tag wurde ein neuer Rekord seit Ausbruch der Pandemie registriert.

Damit übersteigt die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infektionen 14 Millionen, wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Indien mitteilt.

1185 Menschen starben am vergangenen Tag an den Folgen des Virus. Seit Ausbruch der Pandemie starben mehr als 174.000 Menschen in Indien an der Lungenkrankheit. Indien behandelt derzeit 1,5 Millionen aktive Kranke, hieß es.

Indien rangiert an zweiter Stelle hinter den USA bei den weltweit höchsten Fallzahlen.