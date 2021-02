Coronavirus in Frankreich: Mehr als 25.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Paris, 18. Februar, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden wurden in Frankreich mehr als 25.000 neue Corona-Fälle gemeldet. 311 weitere Menschen starben an der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle auf 83.122, wie das AZERTAC-Büro in Paris unter Berufung auf die französische Behörde für Gesundheit mitteilt.

Derzeit werden fast 26.000 Patienten in den Krankenhäusern und weitere 3.350 Personen auf Intensivstationen behandelt. 2,5 Millionen Menschen haben schon eine erste Impfung und mehr als 923.000 weitere Menschen ihre zweiten Impfdosen gegen das neuartige Coronavirus erhalten.