Coronavirus in Indien: 145.384 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Peking, 10. April, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Indien hat einen neuen Rekordwert erreicht.

Mit 145.384 neuen Ansteckungsfällen am vergangenen Tag wurde ein neuer Rekord seit Ausbruch der Pandemie registriert.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Indien stieg damit auf 13.205.168, wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Delhi mitteilte. 794 Menschen starben am vergangenen Tag an den Folgen des Virus, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 168.436 erhöht, hieß es.