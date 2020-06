Coronavirus in der Türkei: 993 Neuinfektionen, 3218 Genesungen

Ankara, 9. Juni, AZERTAC

Die offiziell durch das Gesundheitsministerium bestätigten Fälle des Coronavirus in der Türkei haben binnen 24 Stunden um 993 zugenommen und 18 weitere Menschen sind gestorben, was die Zahl der Todesopfer auf insgesamt 4729 erhöht, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 9. Juni über seinen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Grafik von Gesundheitsminister Fahrettin Koca auf 172.114. In den letzten 24 Stunden erholten sich rund 3218 Patienten von Covid-19. Die Gesamtzahl der Genesenen beläuft sich damit nach offiziellen Angaben auf 144.598. Damit liegt die Zahl der aktiven Fälle des Coronavirus unter 30.000.

Am vergangenen Tag wurden in der Türkei 37.225 Tests durchgeführt, womit sich die Gesamtzahl der Tests auf 2.415.179 erhöhte. Die Türkei behandelt derzeit 642 Patienten auf Intensivstationen, von denen aktuell 281 Patienten künstlich beatmet werden müssen.