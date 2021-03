Deutsche Unternehmen sind an Investitionen in Bahn-Projekte in Aserbaidschan interessiert

Baku, 4. März, AZERTAC Deutsche Unternehmen sind an Investitionen in Bahn-Projekten in Aserbaidschan interessiert. Das sagte der deutsche Botschafter in Aserbaidschan, Dr. Wolfgang Manig, bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Geschlossenen AG "Aserbaidschanische Eisenbahnen" Javid Gurbanov, wie die AG gegenüber AZERTAC mitteilte. Gurbanov informierte den deutschen Botschafter über die Reformen und Arbeiten, die im Bahnverkehrssektor des Landes und im Bereich der Schaffung internationaler Verkehrskorridore durchgeführt werden. Er teilte dem deutschen Diplomaten mit, dass die Aserbaidschanische Eisenbahnen mit international renommierten Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammenarbeitet. Dr. Wolfgang Manig sagte seinerseits, dass deutsche Unternehmen daran interessiert seien, die bilateralen Beziehungen auszuweiten und in Bahn-Projekten in Aserbaidschan zu investieren. Auf dem Treffen wurden die Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit erörtert.

