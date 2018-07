Direktflug von Baku nach Taschkent

Baku, 30. Juni, AZERTAC

Am 30. Juni haben die Direktflüge der aserbaidschanischen Fluggesellschaft (AHY-AZAL) von Baku nach Taschkent begonnen.

AZERTAC zufolge versammelten sich zu einer feierlichen Zeremonie, die am internationalen Flughafen von Taschkent stattfand, Angehörigen der Aserbaidschanischen Botschaft in Usbekistan, Chefs und Vertreter der in Taschkent akkreditierten diplomatischen Vertretungen und internationalen Organisationen, darunter auch Vertreter der aserbaidschanischen Diaspora in diesem Land und Journalisten.

Der Direktor der aserbaidschanischen Billigfluggesellschaft Buta Airways, Jamil Manizadeh, sagte in seiner Rede auf der Zeremonie, man füge zwischen der Freundschaft Aserbaidschan und Usbekistan eine neue Brück hinzu. Der Flugtag ist Samstag. Die Zahl der Flüge können ab dem 1. August erhöht werden, falls sie wirtschaftlich vorteilhaft sind, so Manizadeh.